Огромная акула-людоед набросилась на дайвера и отобрала его гарпун и улов

Белая акула длиной в три с половиной метра набросилась на австралийского дайвера, который впервые совершал самостоятельное погружение недалеко от города Перт, и отобрала его улов. Об этом сообщает Nine News.

Как рассказал 34-летний Крис Джонс, он успел отплыть от берега на приличное расстояние и подстрелить нескольких рыб с помощью подводного ружья, когда встретился с огромной белой акулой, также известной как акула-людоед. «Она лишила меня улова. Причем не просто лишила, а проглотила целиком и рыбу, и гарпун», — поделился воспоминаниями Джонс.

Мужчина рассказал, что когда заметил хищницу, попытался направить в подводное ружье в ее сторону, однако акула просто лишила его имущества и уплыла так же неожиданно, как появилась. «Пусть забирает рыбу. И ружье, если ей надо. Я не против», — пошутил Джонс.

Дайвер добавил, что во время инцидента «просто постарался не обделаться». Как только хищница уплыла с добычей, мужчина сразу же направился к берегу, где его ждали жена и дети.

Большие белые акулы вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Они обитают в прибрежных зонах и считаются опаснейшим для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что мужчина, выпивавший на яхте с друзьями, прыгнул на спину проплывавшей мимо акуле. Напуганная шумом акула уплыла, не причинив прыгуну вреда.