Две гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям и попали на видео

В бухте Ким на острове Ахилл, расположенном на западном побережье Ирландии, две огромные акулы подплыли прямо к берегу, где купались люди. На опубликованное в TikTok видео обратило внимание издание Daily Star.

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На кадрах, снятых отдыхающей на пляже женщиной, видно, как два больших плавника появляются из воды всего в нескольких метрах от удивленных детей и взрослых. Один из детей воскликнул: «Боже мой!», когда акула проплывала мимо. Однако несмотря на испуг, большинство купающихся оставались в воде, а те, кто были на берегу, фотографировали происходящее на телефоны.

Попавшее в сеть видео набрало более 200 тысяч просмотров, около 20 тысяч лайков и 800 комментариев. Пользователи предположили, что акулы относятся к виду гигантских или исполинских акул, которые не представляют опасности для человека. Также комментаторы написали, что, судя по разному размеру плавников, у берега могла проплывать самка с детенышем.

Длина самцов гигантских или исполинских акул может достигать девяти метров, а самок — около десяти метров. Акулы питаются планктоном и плавают с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что в нее попадает.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбаки поймали акулу-людоеда и отпустили ее рядом с купающимися. Этот вид считается наиболее опасным для человека.