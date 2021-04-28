Гигантские акулы подплыли к серферу и покружили возле него

Фотограф из английского города Пенрин, графство Корнуолл, запечатлел, как к серферу подплыли гигантские акулы, считающиеся одними из самых крупных в мире. Снимки произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

20-летний фотограф Майкл Амос (Michael Amos) запечатлел сапсерфера, возле которого кружили гигантские акулы. Юноша утверждает, что огромные рыбы больше часа плавали вблизи берега, благодаря чему ему удалось сделать уникальные кадры.

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«На одном из снимком вы можете видеть, как одна из акул плавает прямо возле серфера. На фотографии видно, насколько большими могут быть эти акулы, — отметил Амос. — Я видел дельфинов и тюленей, но я и представить не мог, что мне повезет повстречать гигантскую акулу. Увидеть так много акул одновременно — неописуемый опыт».

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus) — вторые в мире по размеру после китовых акул. Они могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Несмотря на свои размеры гигантские акулы питаются исключительно зоопланктоном и практически не представляют опасности для человека.

Сапсерфинг — разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом.

Ранее трехметровая гигантская акула подплыла к пристани в английском городе Торки, графство Девон, и напугала группу людей, обучающихся сапсерфингу. Инструктор поначалу встревожился при виде нее, но увидев, что это гигантская акула, успокоил учеников.