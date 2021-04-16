Трехметровая гигантская акула прервала урок серферов

Трехметровая гигантская акула подплыла к пристани в английском городе Торки, графство Девон, и напугала группу людей, обучающихся сапсерфингу. Об этом сообщает издание The Sun.

В среду, 14 апреля, инструктор по сапсерфингу Овин Вонг (Owin Wong) занимался с группой из четырех человек. Неожиданно их урок прервала гигантская акула.

Вонг отметил, что сначала появление рыбы напугало его, но потом он понял, что это гигантская акула, которая безобидна для людей. Инструктор рассказал об этом ученикам, посоветовал им расслабиться и наслаждаться уникальным опытом.

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus), — вторые в мире по размеру после китовых акул. Они могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Несмотря на свои размеры, гигантская акула питается исключительно зоопланктоном, который она ловит, фильтруя воду через жабры. Гигантские акулы практически не представляют опасности для человека.

Сапсерфинг — разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом, а не руками.

Ранее сообщалось, что пятиметровая гигантская акула показалась людям у побережья Портло в английском графстве Корнуолл. Ее заметила местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой.