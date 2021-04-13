Редкая гигантская акула показалась людям и попала на видео

Пятиметровая гигантская акула показалась людям у побережья Портло в английском графстве Корнуолл. На видео с редкой хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

4 апреля местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой, проверяла лодку на воде перед открытием туристического сезона. Гид Джорджия Бардуа (Georgia Bardua) заметила акулу.

Она сообщила, что гигантские акулы встречаются нечасто. В 2021 году представитель этого вида был замечен впервые, а в прошлом году их видели всего несколько раз.

Гид предположила, что акула появилась из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением. «Температура на поверхности воды была 12,2 градуса Цельсия, что весьма тепло для этого времени года», — пояснила она.

После встречи с акулой капитан лодки Кит Ривс (Keith Reeves) предупредил других владельцев судов об опасности столкнуться с этими морскими обитателями.

Гигантские, или исполинские акулы (Cetorhinus maximus) — вторые в мире по размеру после китовых акул. Они могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Несмотря на свои размеры, гигантская акула питается исключительно зоопланктоном, который она ловит, фильтруя воду через жабры. Гигантские акулы практически не представляют опасности для человека.

Ранее сообщалось, что любитель рыб столкнулся с гигантской акулой у берегов Шотландии. Когда он бросил якорь, одна из них заинтересовалась лодкой и подплыла к ней вплотную.