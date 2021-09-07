Мужчина выпил на яхте, прыгнул на спину проплывающей мимо акулы и попал на видео

Мужчина отдыхал с друзьями на яхте, выпил, решил прыгнуть в воду прямо на спину гигантской акулы и попал на видео. На ролик с его поступком, разозлившим пользователей сети, обратило внимание The Sun.

На кадрах видно, как большая акула спокойно проплывала мимо яхты. Предположительно, хищница грелась на солнце. В этот момент молодой человек прыгнул в воду и приземлился на спину акулы. Вслед за ним бросился еще один мужчина из компании.

Напуганная шумом акула уплыла. Никто из молодых людей не пострадал. Место, где снято видео, не уточняется.

Выходка мужчин разозлила пользователей сети. «Бедная акула, ей приходится плавать в одной воде с этими идиотами», — написал один из них. Другой добавил: «я никогда не желал никому пережить нападение акулы, но все изменилось после просмотра этого видео».

Гигантская или исполинская акула любит плавать близко к поверхности воды и греться на солнце. Длина самцов гигантских или исполинских акул может достигать девяти метров, а самок — около десяти метров. Они питаются планктоном и плавают с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что в нее попадает. Акулы водятся в прохладных и теплых умеренных водах всех океанов.

Ранее сообщалось, что в бухте Ким на острове Ахилл, расположенном на западном побережье Ирландии, две огромные акулы подплыли прямо к берегу, где купались люди. На кадрах видно, как два больших плавника появляются из воды всего в нескольких метрах от удивленных детей и взрослых.