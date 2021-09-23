Рыбак поймал голубого сома рекордной длины

Рыболов поймал в реке Огайо огромного сома и поставил рекорд штата Западная Вирджиния

В американском штате Западная Вирджиния рыболов поймал крупного голубого сома и поставил новый рекорд. Об этом сообщает WBOY-TV.

Джастин Гуд из штата Огайо выловил огромную рыбу 10 сентября, когда рыбачил на реке Огайо недалеко от города Пойнт-Плезант в Западной Вирджинии. После измерения оказалось, что ее длина составляет 127,81 сантиметра, а вес — 24,88 килограмма.

Отдел природных ресурсов штата признал, что Гуд поставил новый рекорд Западной Вирджинии по длине голубых сомов. Прежде рекордными считались 126,59 сантиметра — такая длина была у рыбы, пойманной в начале 2020 года рыбаком Джастином Коннером.

Весовой рекорд по-прежнему принадлежит рыбаку Марку Блаувелту, который в 2016 году поймал сома, весившего 27,09 килограмма.

Голубой сом — крупнейший вид североамериканского сома. Его длина достигает 1,65 метра.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный рыбаком в начале рыбалки.