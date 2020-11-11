Рыболов поймал на сомика рекордного сома

В озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. Об этом сообщает издание Georgia Outdoor News.

Неоднократный участник национальных турниров по ловле сомов Аарон Черчвелл (Aaron Churchwell) из города Ром, штат Джорджия, вытащил рыбу весом 23,6 килограмма. Это на 3,6 килограмма больше сома, которого выловили в том же озере 10 октября.

В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный Черчвеллом в начале рыбалки.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что во Франции трем рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.