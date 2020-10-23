Рыболов поймал на леща сома рекордного размера

Во время рыболовных соревнований на реке Чаттахучи в США был пойман самый большой голубой сом в истории штата Джорджия. Об этом сообщает WTXL-TV.

Вес рыбы составил 50 килограммов, что на 7,7 килограмма больше, чем у самого крупного сома, который регистрировался департаментом природных ресурсов Джорджии ранее.

Рекорд поставил рыбак Тим Троун (Tim Trone), приехавший в Джорджию из штата Флорида. По его утверждению, сом рекордного размера клюнул, когда он использовал в качестве приманки леща.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

В 2017 году сообщалось, что во Франции трем рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Мужчины потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки.