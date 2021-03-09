13-летний рыбак поймал 25-килограммового голубого сома и отпустил его

Подросток из американского штата Нью-Мексико выловил 25-килограммового голубого сома. Об этом сообщается в официальной группе Департамента охоты и рыболовства Нью-Мексико в Facebook.

Представители ведомства отметили, что 13-летний рыбак Алонсо Ордас (Alonso Ordaz) поймал рыбу 22 февраля в озере Элефант-Бьютт. Его отец уточнил, что рыбу взвесили в лодке и сделали памятную фотографию, после чего отпустили в водоем.

Если бы Ордас сделал замеры на суше и задокументировал улов, то мог бы побить текущий рекорд штата. На данный момент самым крупным голубым сомом, пойманным в Нью-Мексико, считается особь весом 24,6 килограмма.

Голубые сомы (Ictalurus furcatus) встречаются в Северной Америке. Эти рыбы вырастают до 165 сантиметров в длину и весят до 68 килограммов.

Ранее сообщалось, что в озере Алатуна в американском штате Джорджия поймали голубого сома рекордной величины. Аарон Черчвелл (Aaron Churchwell) из города Ром, штат Джорджия, вытащил рыбу весом 23,6 килограмма.