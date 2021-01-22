Рыбак поймал самого крупного за 50 лет канального сомика

В американском штате Северная Каролина рыболов поймал крупного канального сомика и побил рекорд, который держался 50 лет. Об этом сообщает WLOS.

Рыба была поймана еще в сентябре 2020 года, однако Комиссия по природным ресурсам Северной Каролины признала достижение лишь сейчас. Рекорд поставил внештатный сотрудник комиссии Джон Стоун (John Stone), которому попался канальный сомик весом 10,57 килограмма. До этого самой крупным сомиком в штате считалась рыба весом 10,54 килограмма, пойманная в 1970 году.

Чтобы претендовать на рыболовный рекорд в Северной Каролине, рыба должна быть поймана на удочку с катушкой или бамбуковую удочку в присутствии хотя бы одного свидетеля, сфотографирована и взвешена на весах, сертифицированных министерством сельского хозяйства штата. Кроме того, улов должен идентифицировать биолог из комиссии по природным ресурсам Северной Каролины.

Канальные сомики распространены в Северной Америке. Обычно они вырастают не длиннее 57 сантиметров и весят до 9 килограммов.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в озере Алатуна в американском штате Джорджия пойман голубой сом рекордной величины. В качестве наживки использовался канальный сомик весом 900 граммов, пойманный рыбаком в начале рыбалки.