Сом дал отпор двум голодным ужам-рыболовам и попал на видео

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Сом в национальном парке Канха в индийском штате Мадхья-Прадеш отбился от нападения двух голодных ужей, схватив за голову одного из них. На видео с рыбой и змеями обратило внимание издание The Street Journal.

Натуралист-энтузиаст Гханшиам Прасад Бханваре (Ghanshyam Prasad Bhanware) 19 июля снял на видео, как два ужа-рыболова Шнайдера боролись за пойманного сома. На записи видно, как сом сжал челюсти вокруг головы одной из змей после того, как рептилии вытащили его из воды. Другой уж повис у рыбы на хвосте.

Бханваре рассказал, что схватка длилась около 30 минут. После этого змея, которая держала рыбу за хвост, устала и отпустила добычу. Освободившись, сом начал биться и выпустил изо рта вторую рептилию, которая вскоре уползла.

Сом упал обратно в реку. «Рыба вернулась в воду, и обе змеи остались без обеда. Я уверен, что сом остался жив, так как видел, как он уплыл», — пояснил натуралист.

Ужи-рыболовы Шнайдера — неядовитые змеи оливково-коричневого цвета с темными поперечными полосами. Эти рептилии достигают 50-75 сантиметров в длину и обитают в ручьях и болотах по всей Азии. Ужи-рыболовы питаются лягушками, рыбой и яйцами других рептилий.

Ранее сообщалось, что два голодных ужа в заповеднике Оэр Маршес вблизи английского города Фавершам, графство Кент, устроили сражение за пойманную лягушку и съели ее заживо. Амфибия отчаянно пыталась сбежать, но рептилии схватили ее за задние конечности.