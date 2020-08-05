Голодные змеи устроили сражение за пойманную лягушку

Два голодных ужа в заповеднике Оэр Маршес вблизи английского города Фавершам, графство Кент, устроили сражение за пойманную лягушку и съели ее заживо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 31 июля, 55-летний фотограф-любитель Стив Янг (Steve Young) запечатлел схватку двух ужей, которые пытались поделить лягушку. Чтобы сделать эти фотографии, Янгу пришлось два часа выжидать на болоте. «Там было много болотных лягушек, и змеи активно охотились на них», — рассказал он.

«Все произошло так быстро, но, к счастью, я смог сделать несколько снимков. Это был удивительный случай из дикой природы, который я никогда не забуду», — отметил Янг.

На изображениях видна амфибия, которая пытается убежать от поймавших ее за задние конечности голодных рептилий. Несмотря на отчаянные попытки отбиться от змей, лягушка была съедена.

Обыкновенные ужи обитают в заболоченных местах и распространены в Англии и Уэльсе. В Лондоне чаще всего встречаются обыкновенные ужи и обыкновенные гадюки. Ужи охотятся на амфибий, рыбу, мелких млекопитающих и птиц.

Ранее сообщалось, что две крысиные змеи в индийском штате Одиша (Орисса) сразились за территорию и возможность спариться с самкой. Их схватка началась в небольшом ручье, после чего рептилии переместились на берег.