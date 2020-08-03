Две огромные змеи сразились за территорию и самку и попали на видео

Две крысиные змеи в индийском штате Одиша (Орисса) сразились за территорию и возможность спариться с самкой. На видео с рептилиями обратило внимание издание Dhaka Tribune.

В пятницу, 31 июля, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видна схватка двух огромных крысиных змей, также известных как серые лазающие полозы.

Сражение рептилий начинается в воде. На записи видно, как они обвились друг вокруг друга в небольшом ручье. Настоящий размер змей становится понятен только после того, как они вылезли из воды и продолжили борьбу в папоротниках на берегу.

По словам Нанды, на видео два самца крысиной змеи борются за территорию и возможность спариться с самкой. Схватка самцов длится до тех пор, пока один из них не упадет.

В комментариях к публикации представитель Индийской лесной службы пояснил, что вопреки популярному заблуждению такие действия змей — это не брачный танец.

Крысиные змеи не ядовиты и убивают при помощи удушения. Как правило, они охотятся на мелких грызунов. Эти рептилии достигают 2,6 метра в длину.

Ранее сообщалось, что в Индии на видео попала драка трех змей. На кадрах видно, как три рептилии сплетаются и борются на обочине дороги.