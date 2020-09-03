Пойман белый сом рекордного размера

В американском штате Нью-Йорк рыболов поймал белого сома рекордного размера. Об этом сообщает сайт NewYorkUpstate.com.

Крис Брокетт (Chris Brockett) из города Лаудонвилл выловил в крупнейшем притоке Гудзона реке Мохок рыбу длиной 77,47 сантиметра, которая весила 5,4 килограмма. Ее видовая принадлежность вызывает некоторые сомнения. NewYorkUpstate.com отмечает, что она похожа на помесь белого сома с канальным сомиком.

Прежний рекорд штата Нью-Йорк по ловле белых сомов держался с 1998 года, когда Джо Силикато (Joe Silicato) поймал в Нью-Кротонском водохранилище сома весом 4,76 килограмма.

Перед рекордом Брокетт и его приятель два вечера подряд ловили сомов, тратя на это по три-четыре часа в сутки. «Я вырос на ловле полосатого окуня в Коннектикуте, — признался он. — Когда мне удается подцепить крупную рыбу, она от меня не уйдет».

Ранее сообщалось, что владельцы семейного магазина в английском городе Фелтем привезли для постоянного покупателя гигантского сома весом 136 килограммов. Чтобы поднять рыбу, которая весила больше, чем взрослый мужчина, потребовались усилия троих или четверых человек.