В магазин привезли сома размером со взрослого мужчину

Владельцы семейного магазина в английском городе Фелтем в предместье Лондона Туикенем привезли для постоянного покупателя гигантского сома весом 136 килограммов. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летний Али Исмаэл (Ali Ismael), который помогает управлять семейным бенгальским магазином, нашел и привез гигантского сома по просьбе постоянного покупателя. Мужчина обратился к Исмаэлу после того, как несколько других торговцев морепродуктами сказали, что не смогут помочь ему. Он пояснил, что в честь исламского праздника планирует сделать из некоторых частей рыбы барбекю и традиционное блюдо с листьями банана.

«Он оставил залог, и мы смогли найти подходящую рыбу. Мы позвонили ему, как только она прибыла в магазин. Было непросто занести товар в дверь», — рассказал Исмаэл. Он уточнил, что рыбу привезли в магазин две недели назад и положили в гигантский холодильник до тех пор, пока заказчик не смог приехать и забрать ее. Чтобы передать сома покупателю, сотрудникам магазина пришлось погрузить его в тележку со льдом.

По словам Исмаэла, чтобы поднять рыбу, которая весила больше, чем взрослый мужчина, потребовались усилия троих или четверых человек. «Это буквально самая большая рыба, которую я когда-либо видел в жизни», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Саравак поймали четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis. По словам одного из рыбаков, им никогда не попадались особи такой величины.