Рыбаки вытащили из реки четырехметровую рыбу весом 280 килограммов

В малайзийском штате Саравак поймали четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis. Об этом сообщает AsiaOne.

Огромная рыба попалась в установленную на реке сеть. По словам одного из рыбаков, им никогда не попадались особи такой величины. Ее ширина составляла четыре метра, а вес — 280 килограммов.

Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек. «Мы полтора часа боролись с сопротивляющимся хвостоколом, прежде чем наконец смогли забрать его с собой на рыбацкий причал в Линду», — утверждает рыбак.

Гигантские пресноводные хвостоколы Urogymnus polylepis встречаются в бассейнах крупных рек Индокитая и Борнео. На хвосте рыбы располагается зазубренный шип длиной до 38 сантиметров, способный пробить кость человека.

В марте сообщалось, что у берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составлял 900 килограммов. Рыбаки, выловившие огромную рыбу, полагают, что она сбилась с пути и заплыла на мелководье.

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