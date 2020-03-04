Рыбаки поймали огромную рыбу весом 900 килограммов

У берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составлял 900 килограммов. Об этом сообщает издание Orissa Post.

Рыбаки, выловившие огромную рыбу, полагают, что она сбилась с пути и заплыла на мелководье. Сильное волнение помешало ей вернуться в океан.

Когда гигантского ската вытащили на берег, рядом собралась толпа зевак. В итоге его продали рыботорговцу за 20 тысяч рупий (18 тысяч рублей). Он планировал отвезти рыбу в Калькутту, где за нее можно выручить вчетверо больше. По его утверждению, ее могут покупать не только для еды, но и в качестве целебного средства.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Нью-Хэмпшир поймал в озере гигантскую озерную форель. В последний раз такую большую рыбу этого вида поймали в 1958 году, и она весила на пять килограммов меньше.

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