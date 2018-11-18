Скат-хвостокол убил человека ядовитым шипом

Мужчина, отдыхавший на пляже недалеко от австралийского города Хобарт (штат Тасмания), погиб в результате нападения ската-хвостокола. Об этом сообщает BBC News.

Погибший получил колотую рану в нижней части живота, когда плавал недалеко от берега. Друзья помогли ему выйти из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы. На пляже у мужчины остановилось сердце, реанимировать его не удалось. Ему было 42 года.

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Тасманская полиция заключила, что рана могла быть нанесена морским животным. Местная пресса уточняет, что речь идет о скате-хвостоколе.

На хвосте скатов-хвостоколов располагается по меньшей мере один ядовитый шип длиной до 35 сантиметров, который они используют для защиты. Яд вызывает сильную боль, отек и мышечные судороги.. В случае укола в жизненно важную область может наступить смерть. Скаты склонны зарываться в грунт и могут ужалить человека, который на них наступит.

В 2005 году сообщалось, что скат-хвостокол убил знаменитого австралийского тележурналиста и автора фильмов о живой природе Стива Ирвина, который был известен как «Охотник за крокодилами». Это произошло во время съемок фильма о подводном мире вблизи Большого Барьерного рифа.

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