Радикалы напали на христианскую школу в Индии

Религиозные радикалы-индусы напали на школу Святого Иосифа христианской миссии в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NDTV.

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Известно, что инцидент произошел в городе Гандж Басода округа Видиша. Всего в нападении приняли участие сотни членов радикальных группировок и агрессивно настроенных к христианам местных жителей. По информации телеканала, причиной нападения стали слухи в соцсетях о том, что в школе Святого Иосифа миссионеры крестят местных детей.

Директор школы ранее опроверг эту информацию. Однако это не остановило религиозных индусских активистов. Они собрали сотни человек перед дверями школы и начали закидывать ее камнями. После разъяренные люди ворвались в здание школы. Учителя и ученики с трудом сбежали от толпы.

Директор школы обвинил местную администрацию и полицию в бездействии. В ответ власти пообещали провести расследование. По информации местных СМИ, за атакой на миссионерскую школу стоит ультраправая проиндусская группировка «Баджранг Дал».

Ранее стало известно, что правые активисты в Индии обвинили местный модный бренд FabIndia в использовании «мусульманского языка» урду в рекламном ролике, посвященном главному традиционному индуистскому празднику Дивали. В итоге фирма была вынуждена отозвать ролик.