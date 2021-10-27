Компанию в Индии обвинили в использовании «мусульманского языка» в рекламе

Правые активисты в Индии обвинили местный модный бренд FabIndia в использовании «мусульманского языка» урду в рекламном ролике, посвященном главному традиционному индуистскому празднику Дивали. В итоге фирма была вынуждена отозвать ролик. Об этом сообщает Al Jazeera.

В видео было использовано всего два слова на урду: «Джашн-э-Ривааз», что означает «Праздник традиций» (так на урду называют фестиваль Дивали). Правые активисты во главе с молодым депутатом Парламента от правящей консервативной партии Бхаратия Джаната (BJP) возмутились тем, что индуистское название перевели на урду. Также в ролике были представлены модели в мусльманских нарядах.

«Дипавали — это не Джашн-и-Ривааз, — заявил 30-летний политик Теджасви Сурья. — Эта преднамеренная попытка упразднения традиций индуистского праздника с изображением моделей без традиционных индуистских нарядов должна быть осуждена». Сурья призвал оштрафовать компанию за такую рекламу. Его поддержали другие члены партии и ее сторонники, обвинившие бренд в «ущемлении религиозных чувств индусов».

Профессор Центра политических исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели Ниведита Менон рассказал Al Jazeera, что в стране присутствует социальное осуждение визуализации языка урду, который считается мусульманским языком Индии. По его словам, это часть крупного проекта по «маргинализации мусульманского сообщества, по сути, его физическому уничтожению».

При этом урду — это одно из исторических индийских наречий, пришедшее в страну вместе с Империей Великих Моголов, потомков эмира Тамерлана, бывших мусульманами. Он получился в результате смешения местных и тюркских языков. На урду в течении столетий говорили как последователи ислама, так и приверженцы других традиционных индийских религий.