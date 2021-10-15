Власти Китая добились от Apple удаления приложения для чтения Корана

Власти Китая добились от компании Apple удаления самого популярного в мире приложения для чтения Корана из китайского App Store. Об этом сообщает BBC News.
Приложение Quran Majeed доступно по всему миру в App Store и имеет почти 150 тысяч отзывов. По данным издания, компания закрыла доступ к приложению после запроса официальных лиц КНР за «размещение незаконных религиозных текстов».
Пекин отказался комментировать ситуацию. В Apple пояснили, что обязаны соблюдать местные законы, даже если не согласны с позицией местных правительств.
Коммунистическая партия Китая официально признает ислам в качестве религии в стране. Однако республику уже обвиняли в ведении жесткой дискриминационной политики в отношении мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.
6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.
Из-за геноцида уйгуров спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Китае в 2022 году. По ее мнению, «главы ведущих стран мира» должны отказаться от участия в этом спортивном мероприятии.