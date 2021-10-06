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Беглый китайский детектив рассказал о пытках уйгуров

CNN: офицер Цзян, бежавший из Китая, рассказал о том, как Пекин пытает уйгуров
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Кадр: CNN

Бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, пытаясь добыть признательные показания. Интервью с офицером Цзяном (имя вымышленное) было записано телеканалом CNN.

По словам полицейского, задержанных уйгуров избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм. «Мы привязывали два электрических провода к их гениталиям, пока люди были связаны, и проводили по ним ток», — сообщил Цзян.

Также коллеги Цзяна добиваются признаний лишением человека сна, водными пытками, подвешиванием человека к потолку камеры. Уйгуров избивают железными цепями и брусьями, душат и наступают им на лица. Полицейские также могут приказать сокамерникам заключенного мусульманина изнасиловать его, особенно если речь идет о мужчинах.

Из-за геноцида уйгуров спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество бойкотировать Олимпийские игры в Китае в 2022 году. По ее мнению, «главы ведущих стран мира» должны отказаться от участия в этом спортивном мероприятии.

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