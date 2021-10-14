Раскрыта личность убившего в Норвегии пять человек лучника

Sky News: лучником, убившим в Норвегии пять человек, оказался 37-летний гражданин Дании

Лучником, застрелившим в норвежском Конгсберге пять человек, оказался 37-летний Эспен Андерсен Братен. Личность подозреваемого раскрыл Sky News.

По информации телеканала, задержанный является гражданином Дании. В полиции также сообщили, что подозреваемый был ранее судим за кражу со взломом и хранение наркотиков. Кроме того, ему запрещено приближаться к двум родственникам из-за угроз убийством.

Ранее стало известно, что лучник не так давно принял ислам. Шеф полиции Норвегии Оле Саверуд сообщил, что подозреваемый придерживался радикальных мусульманских взглядов, однако ислам принял лишь в 2020 году.

Нападение в Конгсберге произошло в среду, 13 октября, на оживленной улице. В результате пятеро человек погибли, двое получили ранения. Среди раненых оказался полицейский. Задержанный признал вину в совершенных убийствах и согласился сотрудничать со следствием.