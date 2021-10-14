Полиция Норвегии назвала нападение с луком терактом

Aftenposten: полиция Норвегии считает, что нападение с луком 13 октября — это теракт

Совершенное вечером 13 октября в городе Конгсберг (Kongsberg) нападение с луком — это террористический акт, совершенный преступником. Об этом заявила полиция Норвегии, цитату приводит издание Aftenposten.

В полиции также утверждают, что преступник был известен им ранее, однако пока его имя не называют. Следствие не отрицает, что за происшествием стоят исламисты или радикальные правые группировки.

Кроме того, сейчас правоохранительные органы изучают, может ли трагедия в Конгсберге подвигнуть других людей на совершение подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что нападавший является гражданином Дании, ему 30 лет.

Неизвестный начал стрелять из лука накануне вечером, он был задержан спустя чуть больше, чем полчаса. Злоумышленник действовал в одиночку, он посетил несколько общественных мест в городе, жертвами стали пять человек, двое, в том числе полицейский в штатском, были ранены. Полиция не исключила версию теракта в действиях преступника.

Западную часть города эвакуировали, правоохранители не сообщали подробностей о личности нападавшего и мотивах его действий. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в ходе пресс-конференции, что после нападения мужчины с луком полиция контролирует ситуацию в Конгсберге.

