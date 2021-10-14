Раскрыты первые подробности об убившем из лука пятерых человек в Норвегии

Полиция: подозреваемый в нападении с луком в Кунгсберге является гражданином Дании

Полиция Норвегии раскрыла первые подробности о мужчине, убившем из лука пятерых человек в городе Кунгсберг (Kongsberg). Об этом сообщает РИА Новости.

Нападавший является гражданином Дании, но проживает в Кунгсберге, ему было предъявлено обвинение.

«Тридцатисемилетний мужчина был задержан и обвинен после того, как пять человек были убиты и двое ранены в центре Конгсберга в среду вечером», — пояснили правоохранители.

Неизвестный начал стрелять из лука накануне вечером, он был задержан спустя чуть больше, чем полчаса. Злоумышленник действовал в одиночку, он посетил несколько общественных мест в городе, жертвами стали пять человек, двое, в том числе полицейский в штатском, были ранены. Полиция не исключила версию теракта в действиях преступника.

Западную часть города эвакуировали, правоохранители не сообщали подробностей о личности нападавшего и мотивах его действий. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в ходе пресс-конференции, что после нападения мужчины с луком полиция контролирует ситуацию в Кунгсберге.

