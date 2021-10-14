Неизвестный застрелил из лука пять человек и ранил полицейского

В норвежском Кунгсберге мужчина застрелил из лука пять человека, вскоре он был задержан

В норвежском городе Кунгсберг (Kongsberg) незивестный открыл стрельбу из лука в общественном месте, пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на начальника местной полиции Эйвинда Ааса.

Отмечается, что злоумышленник действовал в одиночку в разных частях города, поэтому поиски соучастников не ведутся. Мужчина стрелял в том числе в одном из крупных магазинов, его сотрудники не пострадали.

Менеджер по связям с общественностью Coop Харальд Кристиансен супермаркета, где стрелял преступник, подтвердил, что серьезный инцидент действительно произошел, но персонал оказался невредимым.

Полицейское расследование.

Эйвинд Аас не исключил версию теракта в действиях преступника. Он указал, что пять человек погибли, был ранен в том числе полицейский в штатском. Пострадавших доставили в больницу в Драммене, было задействовано восемь машин скорой помощи и три санитарных вертолета.

5 человек погибли, когда неизвестный открыл стрельбу из лука в Кунгсберге

Западную часть города эвакуировали, очевидцы сообщают, что преступник попытался бежать, полиция, вероятно, стреляла в него, после чего задержала. В настоящее время правоохранители не сообщает подробностей о преступнике и задержании, планируется обыск его жилища. Личность злоумышленника также не раскрывается, как и мотив его действий.

Это кое-что говорит о серьезности ситуации. Мы работаем над тем, чтобы найти следы в тех местах, где имели место преступные действия, чтобы получить как можно больше информации о том, что произошло Эйвинд Аас Фото: Pixabay

Реакция на происшествие

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в ходе пресс-конференции, что после нападения мужчины с луком полиция контролирует ситуацию в Кунгсберге.

Я понимаю, что многие боятся. Поэтому важно подчеркнуть, что полиция осуществляет контроль Эрна Сульберг Фото: Felix Hörhager/ Globallookpress.com

Материалы по теме Боль нации. Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября? Школа, парта, два ствола. Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?

По словам мэра Кунгсберга Кари Анне Санд, муниципалитет назначил сотрудников по кризисным ситуациям и внимательно следит за ситуацией. Градоправитель подчеркнула, что это трагедия для всех пострадавших, кризисная команда работает и оказывает помощь по мере необходимости.

Ранее один человек погиб и более десятка получили ранения в результате перестрелки в баре в городе Сент-Пол, американского штата Миннесота. Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 10 октября, в баре на Седьмой улице. Неизвестные открыли огонь в переполненном питейном заведении. В правоохранительных органах рассказали, что сразу после стрельбы несколько человек позвонили в экстренные службы и «отчаянно умоляли о помощи».

