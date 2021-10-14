Неизвестный застрелил из лука пять человек и ранил полицейского

В норвежском городе Кунгсберг (Kongsberg) незивестный открыл стрельбу из лука в общественном месте, пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на начальника местной полиции Эйвинда Ааса.
Отмечается, что злоумышленник действовал в одиночку в разных частях города, поэтому поиски соучастников не ведутся. Мужчина стрелял в том числе в одном из крупных магазинов, его сотрудники не пострадали.
Менеджер по связям с общественностью Coop Харальд Кристиансен супермаркета, где стрелял преступник, подтвердил, что серьезный инцидент действительно произошел, но персонал оказался невредимым.
Полицейское расследование.
Эйвинд Аас не исключил версию теракта в действиях преступника. Он указал, что пять человек погибли, был ранен в том числе полицейский в штатском. Пострадавших доставили в больницу в Драммене, было задействовано восемь машин скорой помощи и три санитарных вертолета.
Западную часть города эвакуировали, очевидцы сообщают, что преступник попытался бежать, полиция, вероятно, стреляла в него, после чего задержала. В настоящее время правоохранители не сообщает подробностей о преступнике и задержании, планируется обыск его жилища. Личность злоумышленника также не раскрывается, как и мотив его действий.
Реакция на происшествие
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила в ходе пресс-конференции, что после нападения мужчины с луком полиция контролирует ситуацию в Кунгсберге.
По словам мэра Кунгсберга Кари Анне Санд, муниципалитет назначил сотрудников по кризисным ситуациям и внимательно следит за ситуацией. Градоправитель подчеркнула, что это трагедия для всех пострадавших, кризисная команда работает и оказывает помощь по мере необходимости.
Ранее один человек погиб и более десятка получили ранения в результате перестрелки в баре в городе Сент-Пол, американского штата Миннесота. Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 10 октября, в баре на Седьмой улице. Неизвестные открыли огонь в переполненном питейном заведении. В правоохранительных органах рассказали, что сразу после стрельбы несколько человек позвонили в экстренные службы и «отчаянно умоляли о помощи».