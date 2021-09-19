BFM TV: россиянин устроил стрельбу на Елисейских полях в Париже и попал в четырех человек

Французская полиция задержала россиянина за стрельбу из пневматического ружья на Елисейских полях в Париже, передает местный телеканал BFM TV.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября. Устроивший стрельбу нарушитель 1988 года рождения. Он попал в нескольких прохожих. От действий россиянина, по предварительным данным, пострадали четыре человека. По информации РИА Новости, российское посольство во Франции проверяет информацию СМИ о задержанном. Пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Макогонов отметил, что дипломаты узнали о случившемся от журналистов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в в аэропорту Праги был задержан российский активист Александр Франчетти. Он являлся одним из участников событий Крымской весны, во время которой полуостров вернулся в состав России.