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ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера

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Фото: FBI

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александра Коршунова. Об этом ведомство сообщает в своем Twitter.

ФБР обвиняет российского топ-менеджера в сговоре с целью кражи торговых секретов. Ведомство также заявило, что Коршунов работал на российскую Службу внешней разведки (СВР).

Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который выдан в США. Американский Минюст заявлял, что топ-менеджера обвиняют в преступном сговоре с целью кражи коммерческих тайн компании General Electric. Эта информация могла быть использована для создания уникального российского авиационного двигателя ПД-14. На американской территории Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы.

В России Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. В августе 2020 года Коршунова выдали России.

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