Полиция Норвегии рассказала о взглядах убившего пять человек лучника

Лучник, застреливший пять человек в норвежском городе Конгсберг, не так давно принял ислам. Об этом сообщил шеф полиции Норвегии Оле Саверуд на пресс-конференции, передает Sputnik International.

Полицейский рассказал, что преступник придерживается радикальных мусульманских взглядов, однако ислам принял лишь в 2020 году. «Полиция считает, что между преступником и жертвами нет никаких связей», — заявил Саверуд. Он также от имени правоохранительных органов попросил не публиковать фото и видео с места трагедии в социальных сетях.

Шеф норвежской полиции также рассказал, что 37-летний преступник был допрошен ночью. Он признал свою вину в совершенных убийствах и согласился сотрудничать со следствием. По информации правоохранителей, его жертвам было от 50 до 70 лет. Саверуд уточнил, что полиция знала о радикальных взглядах мужчины.

Ранее стало известно, что датчанин, имени которого не сообщили, устроил стрельбу из лука в среду вечером на оживленной улице Конгсберга. В результате пятеро человек погибли, двое получили ранения. Среди раненых оказался полицейский.