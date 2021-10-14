Новым премьером Норвегии станет сторонник сотрудничества с Россией

Новым премьер-министром Норвегии станет глава норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стере. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные после подсчета бюллетеней. Информацию публикует портал Valg.

ТАСС также отмечает, что новое правительство Норвегии уже назначено — соответствующее решение вступает в силу с 12:00 по местному времени (13:00 по Москве).

Йонас Гар Стере — сторонник сотрудничества с Россией, напоминает РБК. Политик неоднократно говорил, что критически относится к сокращению контактов между Москвой и Осло. После избрания он обещал активнее сотрудничать с Россией.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией одержал победу на выборах в парламент 13 сентября. До этого с 2013 года королевством управлял правый блок, которым руководила консервативная партия «Хейре» во главе с Эрной Сульберг. 12 октября она подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета министров из-за проигрыша на парламентских выборах 13 сентября 2021 года.