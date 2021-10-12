Премьер-министр Норвегии подала в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета министров из-за проигрыша на парламентских выборах 13 сентября 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте норвежского правительства.

«Я бы посоветовал Его Величеству Королю обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонасу Гар Стёре, поскольку он является кандидатом в премьер-министры двух партий, готовых сформировать правительство», — сказано в заявлении.

Сульберг подала в отставку в 13 часов (14:00 по Москве) на заседании Государственного совета. По словам премьера, сентябрьские выборы привели к созданию парламентской основы для формирования нового кабмина.

В сентябре лидер Консервативной партии признала победу своих противников на выборах: социалисты из Рабочей партии Норвегии набрали 26,4 процента голосов, обойдя остальные политические силы.

Рабочая партия не была у власти с 2013 года — на последних двух выборах консерваторы одерживали победу. Как отмечает News.ru, победившая партия выступает за более активное сотрудничество с Россией.

