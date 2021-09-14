На выборах в Норвегии победили социалисты

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг из Консервативной партии признала победу своих противников на выборах: социалисты из Рабочей партии Норвегии набрали 26,4 процента голосов, обойдя остальные партии. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как отмечает News.ru, победившая партия выступает за более активное сотрудничество с Россией.

Рабочая партия не была у власти с 2013 года — на последних двух выборах консерваторы одерживали победу. Теперь новым лидером страны будет 61-летний глава социалистов Юнас Гар Стере.

Сольберг заявила, что для продолжения власти консерваторов «понадобилось бы чудо», объявила об окончании рабочей сессии своей партии и поздравила соперников с победой. Стере заявил, что она была «хорошим премьер-министром», занимая этот срок дольше, чем все остальные норвежские лидеры.

Ранее 14 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его противники из консервативной партии лояльны к движениям антипрививочников и пообещал наказывать по закону демонстрантов против коронавирусных мер, блокирующих доступ к медицинским учреждениям.