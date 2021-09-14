Украине предрекли хаос и конфликт националистов с властью

На Украине существует большое количество радикалов, которые готовы спровоцировать конфликт с властью, который приведет к массовым беспорядкам и хаосу. Такое развитие ситуации предрек депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Первый независимый», а его мнение поддержали эксперты, опрошенные RT.

«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен или десятков тысяч горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жёсткой позиции со стороны Запада», — подчеркнул парламентарий.

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Волошин пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. С ним согласился источник в украинском МВД, который отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не рискует вводить меры против националистов. Они же, в свою очередь, открыто выступают с русофобскими акциями и бросают вызов официальному Киеву. Собеседник RT предупредил, что этот источник борьбы с инакомыслящими сам может выйти из-пол контроля и создать проблемы для всей страны.

В президентской партии «Слуга народа» заявили, что нежелание главы государства бороться с радикальными движениями препятствует стремлению государства в НАТО и Европу. Более того, русофобские настроения подпитываются и заявлениями первых лиц государства.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что националисты являются той политической силой, с которой властям приходится считаться и которые оказывают на Киев давление. В то же время, во власти немало сторонников подобных идей, уточнил эксперт.

Украинский политолог Александр Семченко также согласился с тем, что на Украине существует опасность гражданского конфликта и столкновений с властью. Однако он поспорил с депутатом Волошиным в том, что вопрос не в реакции Запада, а в правоприменительной практике внутри страны, из-за чего правонарушения остаются безнаказанными.

Ранее Зеленский предрек Украине будущее лидера Европы. По мнению лидера страны, она стает «сильной, уверенной, успешной страной», поскольку «возможно все».

