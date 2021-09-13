В Совфеде ответили на угрозы Украины победить Россию

Украина, Польша и Литва никогда не смогут победить Россию ни в политическом, ни в военном противостоянии. Страны одержимы внутренними противоречиями, они зависимы от более крупных государств и, несмотря на русофобскую риторику, не решатся выступить против России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член Совета Федерации Сергей Цеков.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны «одной из самых громких побед» над Москвой. По его словам, совместное с поляками и литовцами войско под командованием «украинского полководца» Константина Острожского «вдребезги разгромило» московские рати. «Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», — заключил парламентарий.

Неэффективный популизм

Цеков считает, что эти страны объединились против России не в военном, а только в политическом плане. Причем произошло это не сейчас, и даже не после 2014 года, — русофобия в этих государствах наблюдалась уже давно.

«Украина находилась в союзнических отношениях с этими странами, пожалуй, во времена всех президентов, главная объединяющая их черта — это, конечно, русофобия, а где-то даже русоненавистнечество. Но объединиться в военном смысле и победить нашу страну — скорее из области мечты. Хотя бы потому, что войны этой никогда не будет», — полагает Цеков.

По мнению сенатора, для мощного политического противостояния странам стоит для начала разобраться в собственной внутренней политике, достигнуть приемлемого уровня жизни населения. Но парадокс в том, что, если бы Украина, Польша и Литва захотели улучшить жизнь своего народа, они, наоборот, постарались бы подружиться с Россией.

«Это постоянное противостояние, конкуренция, порой доходящая до крайне жестких форм, никак не помогает этим странам. Наоборот, борись они за качество жизни людей, убрали бы русофобию, наладили бы политические и экономические отношения, но вместо этого союзники решили коверкать историю и язык, — отметил Цеков. — И что случилось? Разве хорошо теперь живет Украина? То же самое примерно и с Польшей — русофобией она страдала на протяжении веков. Да, вступление в Евросоюз помогло ей улучшить свое экономическое положение, но в политическом смысле страна находится в состоянии постоянных внутренних противоречий».

Цеков указал на то, что союзников объединяет неспособность вести конструктивный диалог и работу по общепринятым стандартам. Не будь России, Польша, например, по мнению сенатора, стала бы бороться со странами ЕС, с Германией. Именно поэтому из-за этой внутренней неопределенности странам никогда не победить Россию на политическом поле.

«Что касается самого Гончарова, то он постоянно делает какие-то сумасбродные заявления. Мечтает о присоединении Кубани и говорит, что это вообще украинская земля. Такой у него стиль. Видимо, думает, что на таких заявлениях сможет удержаться в политике. Но по своему опыту могу сказать, что именно такие люди очень быстро из нее выходят и очень скоро стираются из памяти людей», — сказал Цеков.

Ранее Гончаренко заявил, что Киев потерял «уникальную возможность», отказавшись просить статус основного союзника США вне НАТО. «К сожалению, Верховная Рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом потеряли уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — заявил он.