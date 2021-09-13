Депутат Рады рассказал об одной из самых громких побед над Москвой

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко назвал итог битвы под Оршей 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны «одной из самых громких побед» над Москвой. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«8 сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!» — написал Гончаренко.

По его словам, совместное с поляками и литовцами войско под командованием «украинского полководца» Константина Острожского «вдребезги разгромило» московские рати. «Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается вместе с нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», — заключил парламентарий.

Ранее Гончаренко заявил, что Киев потерял «уникальную возможность», отказавшись просить статуса основного союзника США вне НАТО. «К сожалению, Верховная Рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом потеряли уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — заявил он.

Битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Потери российской стороны, по утверждению литовского короля Сигизмунда I, составили около 30 тысяч человек. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.