Премьера Норвегии оштрафовали за слишком большое число гостей на юбилее

Полиция Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Сульберг на 20 тысяч крон (1975 евро) из-за за слишком большого числа гостей на юбилее. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В феврале политик отпраздновала свое 60-летие в компании родных в ресторане в поселке Гейло. На застолье собралось 13 человек. Тем самым Сульберг нарушила введенный ее собственным кабмином закон, по которому запрещается собираться в помещениях компаниями более 10 человек.

О том, что в отношении премьера Норвегии начато расследование, стало известно в середине марта. Премьер извинилась за произошедшее, заявив, что «не очень внимательно следила за правилами». По ее словам, она была уверена, что ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Ранее сообщалось, что французских министров заподозрили в посещении нелегальных вечеринок во время карантина. Журналисты обнаружили, что несколько роскошных ресторанов Парижа продолжили подпольно работать даже в разгар ограничительных мер. Организатор подобных вечеринок похвастался журналисту, что подобные мероприятия посещают члены правительства, после чего во Франции разразился скандал.