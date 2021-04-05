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Министров заподозрили в подпольных вечеринках во время карантина

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Фото: Christian Hartmann / РИА Новости

Французских министров заподозрили в посещении нелегальных вечеринок во время карантина. Об этом сообщает телеканал M6.

По информации телеканала, несколько роскошных ресторанов Парижа продолжили подпольно работать даже в разгар ограничительных мер. На кадрах, снятых скрытой камерой, видно, что гости и официанты перемещаются по залу без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Сообщается, что стоимость подобного ужина может достигать 490 евро с человека.

Организатор вечеринки анонимно похвастался журналисту, что подобные мероприятия посещают даже министры, после чего во Франции разразился скандал. Парижский прокурор Реми Хейц начал расследование, а министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа призвала одинаково строго наказывать политиков и обычных граждан за участие в подобных мероприятиях. Издание Le Parisien сообщает, что анонимным организатором вечеринки оказался бизнесмен Пьер-Жан Шаленсон. Шаленсон утверждает, что его слова об участии членов правительства в подпольных вечеринках были шуткой.

В середине марта сообщалось, что полиция Норвегии начала расследование по факту возможного нарушения законодательства премьер-министром страны Эрной Сульберг. В феврале политик отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 60 лет — в поселке Гейло. В первый день 13 гостей собрались на ужин в ее отсутствие, а во второй день она присоединилась к друзьям и семье. Тем самым премьер-министр нарушила закон: в Норвегии запрещено собираться в помещениях компаниями более 10 человек.

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