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Премьера Японии уличили в нарушении коронавирусных правил

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Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга уличили в нарушении действующих в стране рекомендаций по борьбе с COVID-19. Он посетил предновогоднее застолье с однопартийцами и вызвал негодование сограждан. Об этом сообщает The Japan Times.

В понедельник, 14 декабря, Суга в компании шести высокопоставленных чиновников правящей Либерально-демократической партии посетил престижный стейк-хаус в токийском районе Гинза. Все гости были старше 70 лет, то есть входили в группу риска. Ранее правительство советовало гражданам воздержаться от приемов пищи в компании более четырех человек на фоне растущих темпов распространения вируса.

«Мы соблюдали дистанцию. Но я осознаю, что мой поступок произвел неправильное впечатление», — сказал Суга журналистам.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса в Японии за все время пандемии не превысило число самоубийств за один осенний месяц. Только в октябре суицид совершили 2153 человека.

По данным на 16 декабря, 189 702 человек заболели COVID-19 в Японии за весь период распространения вируса, а число смертей превысило 2600.

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