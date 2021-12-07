Актриса фильма «Стиляги» попала в больницу после избиения

Белорусская актриса Инна Коляда попала в больницу после избиения в Подмосковье

Белорусская актриса Инна Коляда, известная по фильму «Стиляги», попала в больницу после избиения под Москвой. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник в здравоохранении.

Известно, что в конце ноября артистка с множественными травмами обратилась к врачам. Сотрудники медучреждения осмотрели женщину и направили ее в травматологическое отделение для более подробного обследования. Девушка рассказала медикам, что ее избили. Позже данную информацию о пациентке передали в полицию.

«У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства», — сообщил источник издания.

Отмечается, что сама актриса пока отказывается раскрывать личность напавшего на нее злоумышленника. Она также заявила об избиении в полицию.

Инна Коляда известна широкому зрителю по кинолентам «Стиляги», «Поверь, все будет хорошо», «Красавец и чудовище». Она также снималась в таких телесериалах, как «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия» и других.

