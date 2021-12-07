Зеленский обсудил «восстановление суверенитета» Украины над Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в американском Госдепе, передает РИА Новости.

«Блинкен подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — сообщили в ведомстве. Также указывается, что разговор прошел перед виртуальным саммитом лидеров России и США.

В заявлении говорится, что Блинкен и Зеленский согласились по поводу необходимости мирного и дипломатического разрешения конфликта в Донбассе, а также «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.