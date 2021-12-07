Бывшего главу Федерации вольной борьбы Петербурга заподозрили в убийстве

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска увезли на допрос бывшего президента Федерации вольной борьбы города и бизнесмена Владимира Кулибабу по подозрению в убийстве, совершенном в 90-х годах. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Кулибабу задержали в рамках нераскрытого дела, возбужденного еще в 1993 году после убийства Игоря Савина, известного по прозвищу Кувалда. Он погиб при невыясненных обстоятельствах.

Савина следователи считали причастным к покушению на авторитетного предпринимателя Константина Яковлева, с которым хотели расправиться в связи с денежным конфликтом.

В 2000-х годах Кулибабу обвиняли в организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако тогда присяжные его оправдали.