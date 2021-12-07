Елена Лапина стала исполнительным директором ИРИ

Исполнительным директором АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) стала Елена Лапина, которая ранее возглавляла холдинг News Media. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 декабря.

Как отмечается, на новой должности Лапина, в частности, будет отвечать за процесс создания и сопровождения проектов, которые поддерживает организация.

«Елена Лапина — профессионал с большой буквы, она обладает непререкаемой репутацией и колоссальным опытом работы с контентом, взаимодействия как с государственными организациями, так и с независимыми производителями. Ее назначение — именно то усиление команды ИРИ, которое позволит решать стоящие перед Институтом амбициозные задачи», — заявил глава ИРИ Алексей Гореславский.

Он добавил, что в обязанности Лапиной также будет входить взаимодействие с Продюсерским советом ИРИ, который был создан в августе 2021 года и должен способствовать постоянному диалогу между отраслью и государством по всем вопросам развития сферы веб-контента.

Елена Лапина окончила факультет журналистики Московского Государственного Социального Университета по специальности журналист. С 2018-го по 2021 год она занимала должность гендиректора АО «Ньюс Медиа». До этого Лапина также работала в ТРК «Останкино», в Телекомпании НТВ, на канале «ТВ-6 Москва», а также была директором кинофестиваля «Кинотавр».