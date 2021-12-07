Ученые из Тверской области сфотографировали «ледяную бороду»

В Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике в Тверской области ученые запечатлели редкое природное явление под названием «ледяная борода». Об этом сообщает PANORAMApro.

Отмечается, что «ледяные волосы» можно увидеть, когда температура ночью опускается чуть ниже нуля, и в лесу достаточно влажно.

Первым феномен описал в 1918 году выдающийся немецкий полярный исследователь, геофизик и метеоролог Альфред Вегенер. Он предположил, что в образовании таких форм льда может участвовать определенный гриб.

В 2015 году феномен изучили с помощью современных методов исследования, это позволило подтвердить теорию Вегенера.