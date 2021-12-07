Обнаружен механизм дефицита лейкоцитов при COVID-19

Ученые РУДН выяснили возможный механизм значительного снижения количества лимфоцитов у пациентов с COVID-19. Это состояние дефицита иммунных клеток называется лимфоцитопенией и отвечает за сниженную защиту организма против инфекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Годнауки.рф.

Исследователи оценили вирусную нагрузку и распространение коронавируса SARS-CoV-2 в легких, лимфатических узлах и селезенке у 36 пациентов, скончавшихся от COVID-19, ассоциированной с лимфоцитопенией. У 63,8 процента умерших наблюдалось количество лимфоцитов ниже критического значения.

У 33 процентов вирус был обнаружен в легких, а состояние клеток указывало на бронхопневмонию, острый респираторный дистресс-синдром в стадии восстановления тканей легких при сохранении дыхательной недостаточности. У 58,4 процента пациентов вирус также обнаружился в легких, лимфоузлах и селезенке. Это соответствовало фазе повреждений легочных капилляров и альвеолов, нарушается газообмен.

Ученые также показали, что вирусы SARS-CoV-2 могут непосредственно инфицировать лимфоциты и может являться причиной развития лимфоцитопении из-за уничтожения иммунных клеток. Подобный процесс был описан при заражениях SARS-CoV и MERS-CoV.

