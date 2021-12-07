Россиянин рассказал о лучшем сувенире из Египта вместо «бесполезных магнитиков»

Российский турист отдохнул в Шарм-эш-Шейхе и назвал манго лучшим сувениром, который можно привезти из Египта. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его словам, в ноябре и начале декабря в Египте наступает сезон манго — спелые фрукты продают на каждом шагу. Так, средняя стоимость одного килограмма составляет 2,5 доллара (примерно 175 рублей), в отдельных магазинах — по три доллара (около 222 рублей). При этом вес одного манго может достигать одного-двух килограммов.

Путешественник отметил, что манго может стать альтернативой бесполезным магнитикам и статуэткам, которые обычно привозят туристы из Египта.

«С нашими магазинными манго это несравнимо. У нас они привозятся неспелыми, и теоретически должны дозреть в пути. Но этого не происходит. Наши покупные манго жесткие и несладкие», — добавил он.

Ранее в декабре египетский отель Four Seasons Resort в Шарм-эш-Шейхе предложил иностранным туристам отдохнуть на зимние праздники за 1,2 миллиона рублей на двоих. За эти деньги путешественники смогут остановиться в пятизвездочном отеле класса люкс, на территории которого расположены четыре бассейна, пять ресторанов и спа-салон. Кроме того, в распоряжении гостей есть яхта для прогулок по морю.