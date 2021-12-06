Россиянам предложили отдохнуть в Египте на Новый год за миллион рублей

Египетский отель Four Seasons Resort в Шарм-эш-Шейхе предложил иностранным туристам, в том числе россиянам, отдохнуть на зимние праздники за 1,2 миллиона рублей на двоих. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эти деньги путешественники смогут остановиться в пятизвездочном отеле класса люкс, на территории которого расположены четыре бассейна, пять ресторанов и спа-салон. Кроме того, в распоряжении гостей есть яхта для прогулок по морю. В стоимость путевки включен перелет, проживание (семь ночей) и завтраки.

Премиальный отдых в Хургаде на Новый год на неделю обойдется двум туристам в 383,7 тысячи рублей. Отдыхающим предлагают остановиться в гостинице категории пять звезд Rixos Premium Magawish Suites & Villas с питанием по системе «все включено». На территории отеля можно заниматься верховой ездой, мини-футболом, большим теннисом и дайвингом.

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«Туры на курорты Египта россияне традиционно бронируют незадолго до заезда, поэтому спрос на новогодние даты начал повышаться в начале ноября, а его пик придется на первые недели декабря», — рассказал специалист туроператора PAC Group.

Ранее стало известно, что в предстоящие новогодние праздники Краснодарский край планирует принять около 400 тысяч туристов. Эксперты отметили, что сейчас наблюдается дефицит свободных номеров в отелях категории четыре и пять звезд.