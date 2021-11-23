Россияне массово забронировали люксовые отели в Краснодарском крае на Новый год

В Новый год Краснодарский край планирует принять около 400 тысяч туристов

В предстоящие новогодние праздники Краснодарский край планирует принять около 400 тысяч туристов. Об этом пишет KP.RU.

Эксперты отметили, что сейчас наблюдается дефицит свободных номеров в отелях категории четыре и пять звезд. Россияне массово бронируют гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике с заселением в последних числах декабря.

«На новогодние праздники апартаменты и люксовые номера забронированы. Остались стандартные и премиум», — уточнили в службе размещения одной из гостиниц.

Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в Сочи на восемь дней начинается от 50 тысяч рублей на двоих. Размещение в домах отдыха обойдется дешевле — от 30 тысяч. В Анапе забронировать стандартный номер в гостинице четыре звезды можно минимум за 48 тысяч рублей.

Кроме того, туристам предлагают новогодние туры «все включено», где учитывается праздничный банкет 31 декабря — цены колеблются в пределах 120 тысяч рублей.

В администрации Сочи добавили, что к концу года загруженность в горнолыжном кластере составит 80-90 процентов. Сейчас этот показатель достиг 70 процентов.

Ранее в ноябре стали известны цены на проживание на курорте Красная Поляна в декабре. В отелях категории четыре и пять звезд забронировать номер на первые числа декабря можно в среднем за 7,5 тысячи рублей. При этом ближе к Новому году цены вырастут до 33 тысяч. Аренда трехкомнатной квартиры в пяти километрах от курорта обойдется в 15 тысяч рублей.