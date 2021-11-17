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Названы самые бюджетные направления для путешествий за границу на Новый год

Египет, Турция и Куба станут самыми бюджетными направлениями для поездок на Новый год
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Фото: Pixabay

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал направления для путешествий за границу, которые станут самыми бюджетными на зимние праздники. Об этом пишет News.ru.

Специалист порекомендовал отечественным туристам обратить внимание на чартерные направления, список которых расширяется с 1 декабря. «Если раньше это была Турция и Доминикана, то сейчас это еще Мексика, Куба и Катар. Самые интересные предложения можно найти в Египте и Турции, но они есть и в Доминикане и Кубе», — сказал он.

Эксперт отметил, что планирующим поездку не следует откладывать бронирование отелей и покупку авиабилетов, поскольку новогодние каникулы — это период повышенного спроса и динамических цен.

Также по мнению вице-президента РСТ, еще больше сэкономить на отдыхе можно, если отправиться в поездку до зимних праздников. «До наступления Нового года в пятизвездочных гостиницах есть предложения по очень доступным ценам, включая питание и трансфер», — заявил специалист.

Ранее в октябре Дмитрий Горин перечислил россиянам бюджетные зарубежные страны для пляжного отдыха в зимний сезон. Он отмечал, что лидером среди заграничных направлений для отпуска у моря станет Египет.

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