Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Красной Поляне в декабре

В декабре забронировать номер в отеле на Красной Поляне можно за 7,5 тысячи рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость проживания и развлечений на горнолыжном курорте Красная Поляна недалеко от Сочи. Об этом пишет KP.RU.

В отелях категории четыре и пять звезд забронировать номер на первые числа декабря можно в среднем за 7,5 тысячи рублей. При этом ближе к Новому году цены вырастут до 33 тысяч.

Арендовать трехкомнатную квартиру в пяти километрах от Красной Поляны можно за 15 тысяч рублей, двухкомнатную — за 4,5 тысячи, а стоимость квартиры-студии составляет примерно 2,9 тысячи за ночь.

Кроме того, путешественникам рассказали о ценах на питание и развлечения. Обед в сетевом кафе для одного человека обойдется в среднем в 200 рублей, в ресторане — 700 рублей.

Также туристам порекомендовали прокатиться на горных семиметровых «мегакачелях», расположенных на высоте 2,2 тысячи метров. Стоимость одного сеанса равна 1000 рублей. Еще один вариант активного отдыха — подъем на воздушном шаре. С высоты птичьего полета туристам откроются виды на заснеженные долины рек Мзымта и Лаура, массивы Ачишхо и Чугуш. За катание в корзине вместимостью три человека придется заплатить пять тысяч рублей.

Ранее в ноябре туроператоры назвали Красную Поляну бюджетной альтернативой горнолыжному отдыху в Альпах. Как рассказали опытные путешественники, на курорте много мест для фрирайда благодаря близости моря и выпадению большого количества снега. Также отмечается, что популярностью пользуются курорты Домбая, Приэльбрусья и Шерегеша.